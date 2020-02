CALCIOMERCATO INTER MERTENS LUKAKU NAPOLI/ Stasera, allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, l'Inter di Antonio Conte affronterà il Napoli di Gennaro Gattuso per il match valevole per la semifinale della Coppa Italia 2019/2020. Fra le fila degli azzurri un osservato speciale sarà sicuramente Dries Mertens, bomber belga, in scadenza di contratto al termine della stagione.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Inter, da Handanovic a Viviano: le ultime sul portiere

Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'Inter rappresenterebbe una tentazione molto forte per Mertens che, recentemente, sarebbe stato anche contattato da Lukaku, passato dalle vesti di uomo squadra a quelle di direttore sportivo. Inoltre ci sarebbero le cifre legate all'ingaggio di Mertens: si parla di un biennale da 5 milioni di euro all'anno più le commissioni.