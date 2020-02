Inter-Napoli, Gattuso fa fuori un big: le ultime

INTER NAPOLI KOULIBALY - Kalidou Koulibaly contro il Lecce è rientrato in campo dopo 54 giorni di stop per una grave lesione muscolare al bicipite femorale. La prestazione non è stata soddisfacente: il difensore senegalese ha palesato uno stato di forma insufficiente. Gattuso ha quindi deciso di seguire una strategia più graduale riguardo al suo utilizzo in campo.

Giocare ogni tre giorni non è consigliabile e allora nella complessa gara di stasera contro l'in Coppa Italia dovrebbe toccare alla coppia. Koulibaly scenderà probabilmente in campo domenica nella sfida che vede ildi scena a Cagliari, stasera novità anche a centrocampo e in attacco.è confermato in cabina di regia, Elmas e Fabian Ruiz dovrebbero fare gli interni, in attacco torna il tridente dei piccoletti con Callejon,e Insigne.

