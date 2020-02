Calciomercato, 60 milioni | Mossa anti Juventus

CALCIOMERCATO JUVENTUS VAN DIJK - La Juventus pensa in grande, anzi in grandissimo se si considera l'idea di affiancare Messi a Cristiano Ronaldo con Guardiola in panchina. Per ora è solo fantamercato, mentre è più concreta la pista che porta a Klopp, magari insieme a van Dijk, per rimpiazzare rispettivamente Sarri e Chiellini.

Salvo tracolli davvero clamorosi, ilquest'anno vincerà la Premier League: un traguardo inseguito a lungo che potrebbe spingere il tecnico tedesco ed il difensore olandese a cercare nuovi stimoli altrove nella stagione 2020-21.

Uno scenario che spaventa i 'Reds', pronti a correre almeno parzialmente ai ripari. Se infatti per Klopp c'è una clausola di rescissione che pesa come una spada di Damocle, per Virgil van Dijk si sta lavorando ad un rinnovo per blindarlo. Stando a quanto riportato dal portale 'Football Insider', il Liverpool avrebbe pronta un'offerta irrinunciabile per l'ex Southampton: un contratto di cinque anni da 150mila sterline a settimana più svariati bonus che possono portare il totale a ben 60 milioni di euro. A quel punto la Juventus sarebbe tagliata fuori.

