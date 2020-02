Coppa Italia, Inter-Napoli: le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI - L'Inter ospita il Napoli a 'San Siro' nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Tra i nerazzurri, Antonio Conte ritrova Lautaro Martinez in attacco dopo la squalifica in campionato, da scegliere il partner del 'Toro' tra Lukaku e Sanchez. A centrocampo si giocano una maglia Eriksen e Sensi, mentre tra i pali ci sarà ancora il secondo portiere Padelli.

Per quanto riguarda i partenopei, invece, Gennaroha ancora due dubbi: in difesa è ballottaggio traper affiancare, mentre in mediana Fabiancontende il posto ad

LEGGI ANCHE >>>Coppa Italia, gli arbitri di Inter-Napoli e Milan-Juventus

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

LEGGI ANCHE >>>Inter, rallenta il recupero di Handanovic: la data del rientro