Calciomercato, il Milan tenta lo 'scippo' all'Atalanta

CALCIOMERCATO MILAN SARTORI ATALANTA / Diviso tra campo e futuro, il Milan lavora senza sosta per programmare le prossime mosse e non c'è solo la questione allenatore a tener banco.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' i dirigenti milanisti hanno avuto contatti anche con Giovanni, manager che sta facendo benissimo all'Atalanta, proponendogli un ruolo di primo piano nell'area dirigenziale rossonera.

Il quotidiano parla di screzi tra Sartori e il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, ma che non sarebbero tali da far pensare ad una separazione. Anche perché a Bergamo stanno lavorando molto bene e la programmazione prosegue serena. Per questo al momento appare difficile che possa accettare l'offerta del Milan.