Milan, da Allegri a Rangnick: spaccatura sul nuovo allenatore

MILAN ALLEGRI RANGNICK / Tante anime e visioni differenti all'interno del Milan, che si divide tra un finale di stagione con importanti obiettivi da raggiungere e la programmazione della prossima estate che potrebbe essere ancora una volta di rivoluzione.

'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi fa il punto della situazione e racconta come il potente Ad Ivan Gazidis voglia continuare la sua opera di internazionalizzazione puntando su un tecnico che ha fatto bene all'estero come Ralf Rangnick, mentre Boban e Maldini spingono per una soluzione con esperienza in Serie A e quindi un tecnico pronto ad incidere fin da subito senza periodo di apprendistato. Il sogno, quindi, si chiama Massimiliano Allegri che per la 'Rosea' avrebbe rifiutato offerte importanti dall'estero e vorrebbe tornare in Italia, con il solo Psg che potrebbe fargli cambiare idea ed al momento resta un'ipotesi alternativa. Marcelino un'alternativa che intriga. Senza scartare ancora del tutto l'ipotesi di una conferma di Pioli,

