CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI GUARDIOLA / Maurizio Sarri sotto processo dopo la trasferta di Verona e la rimonta subita dalla squadra di Juric. Momento difficile sulla panchina della Juventus per il tecnico di Figline, che ha avuto un confronto a cena lunedì con il presidente Agnelli e il CFO Paratici.

Sarri non rischia l'esonero a stagione in corso - pratica che non rientra nella filosofia del club - ma nelle prossime partite tra febbraio e marzo si gioca il suo futuro e la conferma in bianconero come scrive 'Tuttosport'.

Calciomercato Juventus, l'ombra di Guardiola su Sarri: conferma legata alla Champions

Il quotidiano 'Repubblica' invece va oltre e spiega come solo un trionfo finale in Champions League salverebbe la panchina dell'ex mister di Chelsea e Napoli. Senza Champions, Sarri verrebbe esonerato con Agnelli che riproverebbe l'assalto a Pep Guardiola, già sondato dopo la separazione con Allegri. Pista che resta difficile quella che porta allo spagnolo, ma che non sarebbe più solo una semplice suggestione visti risultati deludenti del Manchester City in Premier League e un rinnovo (del contratto in scadenza nel 2021) ancora in standby con i 'Citizens'. Solo nell'eventualità in cui le cose precipitassero, Agnelli potrebbe prendere in considerazione un ritorno di Allegri al timone prima della fine della stagione.

