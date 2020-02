PARMA LAZIO FAGGIANO / Continuano le polemiche in Serie A dopo i recenti arbitraggi negativi. Daniele Faggiano, dirigente del Parma, è tornato sugli episodi nella scorsa partita contro la Lazio: "C’è bisogno di giovani arbitri, invece si parla sempre di politica. Sugli episodi c’è confusione, per loro e per noi, perché il protocollo da inizio anno è cambiato più di una volta.

Non ce l’ho con Di Bello, però, pur di non darci il rigore, si è inventato di tutto - le sue parole a 'Radio Marte' - Anche Inzaghi si è lamentato per un rigore non concesso, ma non gli do colpe perché magari non l’ha manco visto, ma è stato consigliato male. Dobbiamo riunirci per trovare soluzioni perché il problema non è solo di alcuni ma di tutti, che poi i torti prima o poi li subiscono e quindi arrivano per chiunque. Accetto anche l’errore dell’arbitro, ma doveva andare al Var a rivedere l’azione". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

