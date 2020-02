CAGLIARI NAINGGOLAN / Prima il comunicato della società, poi lo sfogo social di Radja Nainggolan: il Cagliari fa quadrato e prova a spegnere le tante voci che sono circolate negli ultimi giorni. Alza la voce il centrocampista belga e lo fa tramite una storia su Instagram in cui smentisce il contenuto di "note vocali assolutamente assurde" e presunte liti di spogliatoio. Il messaggio di Nainggolan è chiaro e non necessita di interpretazioni: "Ora la tastiera del telefono scotta a molte persone. Ci sono delle persone che raccontano delle storie in note vocali assolutamente assurde. Ora parlano tutti, poi dicono che vogliono bene al Cagliari.

Buonanotte a tutti quelli che vogliono andarci contro, baci. Per concludere non c'è nessun litigio dentro lo spogliatoio".

La squadra di Maran non sta vivendo un buon momento in campo: nel 2020 la vittoria non è ancora arrivata e il sogno europeo si sta allontanando. Domenica arriva un'altra squadra in difficoltà, il Napoli, in una sfida molto sentita dal popolo rossoblù che è anche una sorta di spareggio per continuare a sperare nell'Europa.