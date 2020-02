CALCIOMERCATO MILAN INTER DONNARUMMA / La Juventus rinnova con Szczesny e si allontana da Donnarumma. La notizia del prolungamento del portiere ha fatto felici anche svariati tifosi del Milan, che ormai da anni temono che i rivali bianconeri possano 'rubare' il loro talento nelle future sessioni di calciomercato. Tuttavia, come già anticipato da Calciomercato.it, alle prese con la ricerca di un valido erede di Handanovic, anche l'Inter studia l'assalto a Donnarumma.

Così, proprio il rinnovo dipotrebbe spingeread affondare il colpo sul portiere classe 1999: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Milan, coro social: "Donnarumma all'Inter"

Nelle ultime ore, in effetti, sui social sono stati in tanti a chiedere l'approdo di Donnarumma all'Inter. Approfittando della decisione della Juve di puntare sul polacco fino al 2024, dunque, in questo momento i nerazzurri potrebbero essere favoriti per il clamoroso trasferimento. Il Milan, dal canto suo, costantemente fuori dalla zona Champions League, necessita di fondi importanti per finanziare le sue prossime campagne acquisti. CM.IT ha raccolto alcuni dei commenti più significativi apparsi nelel ultime ore su Twitter.

