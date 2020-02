CALCIOMERCATO NAPOLI KRASNODAR YOUNES / Amid Younes potrebbe ancora lasciare Napoli: l'attaccante tedesco è ormai fuori dal progetto di Rino Gattuso (non è stato convocato per la gara di coppa Italia contro l'Inter) e la sua avventura in azzurro potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.

Si è fatto avanti, infatti, ilcon un'offerta ufficiale, come dichiarato da Ciro Venerato a 'calcionapoli24.it': in Russia è possibile fare acquisti fino al 21 febbraio, data di chiusura del calciomercato, e il club - attualmente al secondo posto in classifica - si è fatto avanti per l'excontattando anche l'agente del calciatore. Si attende quindi una risposta da parte di Younes: il 25enne aveva già aperto alla possibilità di trasferirsi in Russia, ma soltanto in una squadra di alto livello e con un trasferimento a titolo definitivo. Condizioni che il Krasnodar sembrerebbe rispettare ed ecco che la cessione per il Napoli potrebbe andare in porto nei prossimi 10 giorni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Younes può ancora partire