CALCIOMERCATO NAPOLI AGENTE HYSAJ / Elseid Hysaj pronto a lasciare il Napoli al termine della stagione in corso. Al centro di indiscrezioni già dalla scorsa estate, il terzino albanese classe 1994 attende risposte dal club azzurro, che prima di cederlo potrebbe rinnovargli il contratto attualmente in scadenza a giugno 2021. A fare il punto su Hysaj è stato il suo stesso agente Mario Giuffredi: "Il Napoli sa la sua situazione, attendiamo risposte.

C’è la volontà di rinnovare per essere ceduti in estate - spiega a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Non voglio tenere due giocatori nello stesso ruolo e nella stessa squadra. Ha mostrato di essere tornato al livello di Sarri". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

