JUVENTUS GUARDIOLA PARIS SAINT-GERMAIN / Il futuro di Pep Guardiola è pronto ad incendiare il calciomercato: le difficoltà della Juventus nelle ultime giornate, hanno messo in discussione Maurizio Sarri e sono tornati prepotenti i rumors sull'approdo del manager spagnolo in bianconero che avevano già tenuto banco la scorsa estate. Questa volta però le cose potrebbero essere più 'semplici', almeno dal punto di vista del contratto dell'ex Barcellona: la stagione al Manchester City in Premier League è sicuramente negativa (il Liverpool ha ormai in pugno la vittoria) e soltanto il successo in Champions League potrebbe far comparire il segno più sul bilancio del club inglese.

Una situazione che sta facendo diventare concreta l'ipotesi di un addio a fine stagione, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza di contratto.

Tutto facile quindi per la Juventus? Non proprio perché un Guardiola 'libero' sarebbe un'attrazione per molti club tra i quali anche il Paris Saint-Germain: il club francese era tra i pretendenti dello spagnolo per il 2021 (quando scadrà il contratto a Tuchel), potrebbe anticipare l'assalto, soprattutto se il tecnico tedesco non riuscisse almeno ad avvicinarsi alla Champions. Una situazione in completo divenire quindi, legata in maniera forte con i risultati di questa stagione con il nome del manager ex Bayern Monaco però pronto a spostare il mercato.

