MILAN TAPIRO D'ORO IBRAHIMOVIC / Magari in campo è quello che l'ha meritato di meno: il Tapiro d'Oro consegnato a Zlatan Ibrahimovic (in onda questa sera su 'Striscia la notizia') va al calciatore che ha impensierito di più l'Inter, tenendo a galla il Milan fin quando la maggior qualità dei nerazzurri non ha prevalso.

Proprio lo svedese ha però ricevuto il premio dopo la cocente delusione nella stracittadina con la rimonta subita da 2-0 a 2-4: "Se non vinci la partita è normale essere arrabbiati" una delle dichiarazioni rilasciate dall'attaccante che ha anche parlato della sua scelta di tornare a calcare i campi della: "Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio".

