GENOA ICHAZO JANDREI / Uno svincolato per il Genoa e questa volta, come invece spesso accade a fine calciomercato, gli infortuni non c'entrano: il club rossoblù sta chiudendo una doppia operazione in porta. Pronto a lasciare la Liguria - come riporta 'Sky' - c'è il brasiliano Jandrei che dovrebbe tornare in patria e giocare in prestito con l'Atletico Paranaense fino a dicembre 2020.

Alla corte di Nicola, invece, sbarcherà l'uruguaiano Salvador, svincolato dopo le esperienze in Italia con: il 28enne ha giocato la sua ultima partita ufficiale un anno fa con la maglia granata. Giovedì dovrebbe arrivare a Genova per sostenere le visite mediche e poi firmerà il contratto con la società di. Per lui si prospetta il ruolo da terzo portiere alle spalle di, tornato a gennaio prendendo il posto di(passato via Inter al) e