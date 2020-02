BARCELLONA DEMBELE INFORTUNIO TEMPI DI RECUPERO / Tutto come previsto purtroppo per Ousmane Dembele: l'attaccante del Barcellona è stato sottoposto quest'oggi ad un intervento chirurgico a Turki, in Finlandia, come riporta il comunicato diramato dal club catalano.

Un'operazione resasi necessaria dopo la rottura completa del tendine prossimale del bicipite femorale della gamba destra: nella nota pubblicata questo pomeriggio, la società quantifica in sei mesi i tempi di recupero necessari per rivedere in campo il 22enne.

Confermata quindi per lui l'assenza nel doppio match di Champions contro il Napoli e la fine della stagione: per Dembele se ne riparlerà con ogni probabilità a settembre prossimo. Setien dovrà quindi inventarsi un attacco per la sfida contro gli azzurri dove mancherà anche Luis Suarez, anche lui per infortunio: i blaugrana, infatti, ora possono anche rivolgersi al mercato (la Liga consente acquisti in caso di infortuni) ma l'eventuale nuovo attaccante (si parla di Stuani e Rodrigo ma non sarà facile avere il sì di Girona o Valencia) non potrebbe essere schierato in Champions. Lì dove toccherà a Messi e Griezmann, insieme al 'veterano' Vidal e alla giovane promessa Ansu Fati, guidare il reparto offensivo del Barça.