CALCIOMERCATO INTER PSG ATLETICO MADRID CAVANI / Futuro tutto da scrivere per Edison Cavani. L'attaccante uruguaiano ha un contratto in scadenza a giugno con il Psg che non rinnoverà. Le big del calcio europeo sono pronte ad approfittare della situazione: per portarsi a casa un bomber come l'ex Napoli servirà però mettere sul tavolo un contratto importante quasi certamente in doppia cifra.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

A gennaio ci ha provato l'Atletico Madrid, senza successo.

A giugno potrebbe effettuare un nuovo tentativo, vista la volontà di Cavani di giocare con, ma attenzione ad altre piste, come quelle che portano in Inghilterra coninteressate ad acquistare un nuovo centravanti.

LEGGI ANCHE >> Atletico Madrid, madre Cavani: "Il presidente chieda perdono!"

In Italia l'ex Napoli in questi ultimi giorni è stato accostato all'Inter di Antonio Conte. Marotta d'altronde ha sempre dimostrato di essere attento ai parametro zero.

Paredes: "Prima due anni in Europa poi il Boca per Cavani"

Ci sarà ancora l'Europa dunque nel futuro di Cavani, poi, prima di appendere gli scarpini al chiodo, potrebbe decidere di giocare in Sudamerica, magari con la gloriosa maglia del BocaJuniors. Ipotesi questa confermata da Paredes, suo compagno di squadra al Psg ai microfoni di 'El Show de Boca': "Molte persone mi chiedono com'è il Boca e com'è giocare alla Bombonera - riporta 'Ole' - Con Cavani parlo molto e gli piacerebbe giocarci. Penso che voglia ancora giocare un anno o due in Europa, dopodiché, sono sicuro che vorrebbe andare a Boca. È perfetto per il Boca".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Roma, occhi su un giovane bomber turco

Calciomercato Milan, obiettivo Zaracho | Racing fissa il prezzo