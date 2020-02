FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dal talento di Adam Hlozek ai giovani della Premier League Tanganga e Vassilev fino a ragazzi di prospettiva come Buzzi che emergono dai campionati giovanili, il punto di Football Under per Calciomercato.it:

1. Adam Hlozek soltanto il prossimo 25 luglio diventerà maggiorenne ma lo Sparta Praga già lo sta valorizzando in prima squadra. Tra campionato, coppa nazionale ed Europa League, Hlozek ha portato a casa 21 presenze realizzando 4 gol e 8 assist. L'attaccante classe 2002 può svariare su tutto il fronte d'attacco ed essere impiegato sia da centravanti che da esterno offensivo. Si sta imponendo anche in nazionale Under 21, dallo scorso giugno ha collezionato otto presenze realizzando tre gol. Tantissimi club si sono interessati al talento ceco, tra cui il Napoli.

2. Il Salisburgo è una miniera di talenti, la cessione di Haaland al Borussia Dortmund ha ricordato a tutti il grande lavoro di scouting e valorizzazione compiuto dal club austriaco ma non c'è solo l'attaccante norvegese. Tante società seguono la crescita di Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 che ha grandi qualità tecniche, si tratta di una mezzala con caratteristiche offensive che nella stagione in corso tra campionato, coppa nazionale e Champions League ha realizzato 4 gol e 5 assist.

3. L'Empoli, dopo il mercato di gennaio e l'arrivo di Pasquale Marino in panchina, sta rialzando la testa: ha portato a casa due vittorie consecutive contro il Crotone e il Cittadella. Sabato scorso è stato decisivo il gol di Nedim Bajrami, centrocampista offensivo classe 99 prelevato dal Grasshopers e nazionale svizzero under 21. Un profilo da monitorare, un talento da seguire considerando anche la storia dell'Empoli che nel corso degli anni ha valorizzato tante sue "scoperte": Hysaj, Mario Rui e Rugani su tutti.

4. Il cammino esaltante del Bologna, settimo in classifica con 33 punti, e la disponibilità di Mihajlovic, che venerdì scorso ha regalato all'esterno offensivo classe 2001 Juwara il debutto in campionato dopo quello in Coppa Italia contro l'Udinese, a lanciare i giovani potrebbero consentire a Leonardo Mazza ('2000) di debuttare in serie A. Si tratta di un centrocampista brevilineo, aggressivo, abile nelle letture, dotato di buona frequenza di passo, visione di gioco, capacità nel palleggio. È il leader della Primavera di Emanuele Troise, ha realizzato 3 gol in 19 presenze tra campionato e Coppa Italia.

5. La crescita di ragazzi validi provenienti dal settore giovanile è una risorsa per tutti ma è ancora più preziosa per le società medio-piccole, soprattutto quelle di serie B.

È il caso del Perugia concentravanti classe 2004 mobile e dinamico che ha realizzato quattordici gol nel girone C del campionato under 16, gli umbri sono al terzo posto in piena lotta per la qualificazione ai play-off.

6. Nell'estate 2018 l'Inter ha preso dallo Spezia l'attaccante Samuele Mulattieri: per lui quattro presenze in serie B. Il bomber classe 2000 nella scorsa stagione ha fatto fatica, realizzando in 34 presenze tra campionato, coppa Italia e Youth League solo 2 gol e 2 assist. Ma nell'annata in corso nella Primavera di mister Madonna sta facendo la differenza. Sabato Mulattieri ha realizzato una tripletta contro il Napoli, raggiunto quota 12 gol (13 quelli stagionali) agganciando Colley dell'Atalanta in testa alla classifica marcatori del campionato Primavera 1. È tecnicamente valido, ha buon fisico ed è abbastanza rapido nelle giocate.

7. L'annata del Tottenham finora non è esaltante, gli 'Spurs' con Mourinho in panchina hanno migliorato la loro classifica ma sono ancora al sesto posto a quattro punti dalla zona Champions, dal Chelsea che occupa il quarto posto in classifica. Riguardo ai giovani, tra le intuizioni più importanti c'è Japhet Tanganga, difensore classe 99 della Nazionale Under 20 inglese che ha collezionato sette presenze in prima squadra tra campionato, Fa Cup ed EFL Cup. Tanganga può giocare sia da difensore centrale che da terzino su entrambe le corsie, ha rapidità, prestanza atletica e personalità, inoltre ha ben figurato anche contro avversari di grandissimo livello come Liverpool e Manchester City.

8. Indiana Vassilev è uno dei talenti che rilevano la crescita del calcio americano soprattutto a livello giovanile, confermata anche dall'ultimo mondiale Under 20. Vassilev si sta mettendo in mostra nell'Under 23 dell'Aston Villa a tal punto che ha strappato quattro presenze in prima squadra tra campionato e coppe nazionali. Si tratta di un esterno sinistro molto offensivo rapido e di buone qualità tecniche, da seguire con estrema attenzione.

9. Borja Sainz Eguskiza è un esterno sinistro d'attacco che soltanto lo scorso 1 febbraio ha compiuto diciannove anni ma vanta già undici presenze in prima squadra tra campionato e Copa del Rey in questa stagione ma ha debuttato all'ultima giornata dello scorso campionato contro l'Espanyol. Può partire sia da destra che da sinistra muovendosi a piede invertito sul destro, è un giocatore generoso, veloce, di buone qualità tecniche, con una discreta accelerazione palla al piede.

10. Uno dei giovani che si sta mettendo in mostra di più in serie B è Samuele Ricci, centrocampista centrale classe 2001 che ha trovato continuità nell'Empoli con 17 presenze tra campionato e Coppa Italia. Sta giocando soprattutto davanti alla difesa ma può essere schierato anche da interno. Ha grande tecnica individuale, s'ispira a Toni Kroos.