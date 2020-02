CALCIOMERCATO MILAN ZARACHO / Zaracho è un nome concreto per il Milan che verrà. Arrivano conferme da 'Tuttosport' circa l'offerta da circa 15 milioni di euro presentata dai rossoneri per il giovane fantasista argentino, nel mirino anche dell'Inter.

Per il quotidiano torinese ci sono già stati dei contatti col suo agente, lo stesso di Rodrigoe che è stato in sede negli ultimi giorni del calciomercato invernale. A quanto pare, però, l'eventuale proposta che ha in mente o che ha già presentato il club diè destinata ad essere respinta, poiché ilvaluta il 21enne non meno di 20 milioni di euro.

