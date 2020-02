Inter, Lukaku non si ferma mai | Retroscena nel post derby

INTER LUKAKU MILAN DERBY/ Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter di Antonio Conte, nella serata di domenica a San Siro è stato uno dei protagonisti in positivo della Beneamata mettendo a segno anche il gol del 4-2. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' però, il bomber belga non si sarebbe fermato neanche nel post derby.

Lukaku al rientro a casa infatti, avrebbe provato la sua nuova camera iperbarica, installata all'interno della sua abitazione, per recuperare più velocemente dopo le fatiche della stracittadina ed in vista dei match contro Napoli, in Coppa Italia, e la Lazio di Simone Inzaghi in campionato.