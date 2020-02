Sampdoria, sfida all'Europa per il nuovo bomber da 25 milioni

CALCIOMERCATO SAMPDORIA DENNIS / Il ClubBrugge si conferma grande fucina di talenti e continua a sfornare calciatori che fanno gola a tutta Europa.

Uno degli ultimi talenti che si stanno imponendo in Belgio attirando le attenzioni dei grandi club è l'attaccante Emmanuel, nigeriano classe '97 autore di 8 gol e 2 assist in questa stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riferisce il portale locale 'HLN.be', la Sampdoria si sarebbe iscritta alla corsa per il giocatore corteggiato pure da Brighton, Newcastle, SheffieldUnited, Watford, Monaco e soprattutto BorussiaDortmund, che sarebbe secondo la stessa fonte la società al momento più interessata. Prezzo? Il Brugge si aspetta di ricavare almeno 25 milioni di euro dalla sua eventuale partenza.