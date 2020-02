ITALIA TAVECCHIO CAPELLO VENTURA / Intervenuto ai microfoni di 'RTL 102.5', l'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio è tornato a parlare della sua gestione e della Nazionale italiana. Diversi i retroscena svelati dall'ex numero uno della Federcalcio, a partire dalla scelta della panchina azzurra: "La mia prima scelta fu quella di Capello, mi incontrai a Udine con lui e purtroppo sembrava quasi impossibile, non riuscii a portarlo perché Capello rifiutò.

La seconda scelta fu quella dicon il quale avevamo già concluso l'operazione poi dopo non se ne fece niente, per problemi burocratici ed economici, ma non al mio interno, all'interno della società.

Tavecchio ha poi proseguito: "Poi fui chiamato da Malagò e andai a casa sua dove trovai Lippi e il compromesso fu apparente, Lippi avrebbe accettato insieme a Ventura, candidato in pectore libero, veniva dal Torino, maestro dei giovani e disponibile. Questo binomio lo avevo colto e la Corte federale su richiesta disse che era incompatibile la carica di Lippi come Direttore Tecnico in quanto il figlio esercitava l'attività di procuratore e quindi poteva avere un conflitto di interessi qualora fosse stato convocato un giocatore in capo al figlio. Da lì partì la questione che restò Ventura da solo, perché io quella sera avevo già chiuso. Ventura aveva fatto le prime partite tutte bene, il problema arrivò poi".

