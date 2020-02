ROMA SABATINI IBANEZ / Oltre a Villar e Carles Perez, la Roma ha ingaggiato anche Roger Ibanez nell'ultima finestra estiva del mercato.

Il difensore brasiliano è sbarcato nella capitale dall'in prestito gratuito con obbligo di riscatto, con il club giallorosso che ha anticipato ilnella corsa al giocatore.

Walterz Sabatini, ex Ds della Roma e attuale uomo mercato dei felsinei, ha svelato un retroscena su Ibanez: "E' un desaparecido, neanche a Roma sanno dov'è. Noi volevamo prenderlo, ma poi è spuntata la Roma che ha avuto la meglio per questioni economiche,salariali e di commissioni. Ha preferito così andare in giallorosso - ha rivelato Sabatini a 'Il Pallone nel sette' - A quel punto abbiamo deciso di non fare altre operazioni in accordo con Mihajlovic, che ci aveva chiesto solo acquisti che che migliorassero la qualità squadra. Abbiamo deciso di andare avanti con questo gruppo, avendo la massima fiducia in tutti loro".