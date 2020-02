Calciomercato Inter, Ancelotti 'svela' il futuro di Vecino

CALCIOMERCATO INTER ANCELOTTI VECINO / Indicazioni anche di calciomercato nella lunga intervista rilasciata da Ancelotti sul suo addio al Napoli. Al 'Corriere della Sera' l'allenatore ha parlato di Vecino, obiettivo dell'Everton già nella sessione invernale. Il tecnico dei 'Toffies' rassicura i tifosi dell'Inter: "Vecino? Tranquilli, resta dov'è".

Un eventuale assalto da parte del club inglese è per il momente scongiurato in casa nerazzurra. Il centrocampista uruguaiano è di nuovo al centro del progetto die il suo addio in estate non è più scontato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, il punto su Viviano: confermata l'anticipazione di CM.IT

Calciomercato Napoli, dall'Inter alla Premier: asta per Mertens