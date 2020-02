JUVENTUS CENA AGNELLI SARRI / Momento complicato per la Juventus, alla seconda sconfitta in tre partite dopo la rimonta subita per mano del Verona. Maurizio Sarri è il primo a finire sotto la ghigliottina dei tifosi, che addirittura ne invocano l'esonero con il ritorno di Allegri sulla panchina bianconera.

Il tecnico di Figline resta comunque saldamente in sella, con il presidente Andreache ha voluto comunque incontrare a cena Sarri per un confronto e ritrovare le antiche certezze come riporta 'La Stampa'.

Juventus, momento complicato: Sarri a rapporto da Agnelli e Paratici

Alla serata, in un ristorante nel cuore di Torino, presente anche il CFO Paratici. Quest'ultimo e Agnelli hanno analizzato insieme al tecnico la situazione della squadra, dal gioco ai troppi gol subiti, fino alla mancanza di motivazioni in certe gare di campionato. La società ha ribadito la propria fiducia nel lavoro dell'ex Napoli e Chelsea, anche se il prossimo ciclo di partite tra Champions League, Coppa Italia e la sfida scudetto con l'Inter darà un'impronta importante sulle ambizioni della Juve targata Sarri.

