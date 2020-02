CALCIOMERCATO DE ROSSI / Inizia una nuova vita per Daniele De Rossi. Lasciato il BocaJuniors ed annunciato l'addio al calcio, l'ex bandiera della Roma studia per un futuro da allenatore e ne parla in un'intervista concessa a 'GQ' in cui lascia aperto uno spiraglio sulla possibilità di collaboratore con il Ct azzurro Roberto Mancini: "Abbiamo un rapporto eccellente. Il fatto di non aver lavorato assieme non ha diminuito la stima reciproca, anzi - racconta De Rossi -. Fra i discorsi che abbiamo fatto tempo fa, non in gennaio intendo, una porta azzurra era socchiusa".

Nel corso dell'intervista De Rossi si è inoltre soffermato sui retroscena del suo addio prima alla Roma e poi al Boca: "Di offerte per continuare a giocare in serie A ne avevo parecchie, ma non ho voluto aggiungere un'altra maglia italiana a quella della Roma, mi pareva di sprecare una storia bellissima. Il Boca è sempre stato un sogno per me è stato un onore. Quando sto bene sarei ancora in grado di giocare nella Roma, nel Boca, ma non succede quasi mai. Ho 36 anni, il fisico è logoro di soldi ne ho abbastanza: meglio tornare. Si è parlato di gravi problemi di mia figlia Gaia. Non c'è nulla di particolare. Semplicemente ha 14 anni ed è normale che abbia bisogno di avere il papà vicino. Siccome si sa che il rapporto fra me e sua madre ha vissuto momenti faticosi, qualcuno si è immaginato chissà che".