INTER-NAPOLI DIRETTA COPPA ITALIA CRONACA LIVE TEMPO REALE SEMIFINALE CONTE GATTUSO - Inter-Napoli è la prima semifinale d'andata della Coppa Italia. I nerazzurri di Antonio Conte, in testa alla classifica della Serie A in coabitazione con la Juventus, sono reduci dall'esaltante vittoria in rimonta nel derby contro il Milan; di contro, gli azzurri di Gennaro Gattuso sono stati battuti tra le mura amiche dal Lecce per 3-2.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-NAPOLI

Una brutta battuta d'arresto per la squadra di Aurelio Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas. All. Gattuso