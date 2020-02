JUVENTUS INTER CANNAVARO SARRI / "La Juventus è sempre la più forte. Ma da qualche gara stanno faticando e l'Inter è in crescita". In una lunga intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', Fabio Cannavaro si è espresso così sulla lotta scudetto. "La Lazio sulla carta ha meno frecce all’arco ma i numeri sono dalla loro. Per fortuna dopo anni parliamo di un campionato più equilibrato e con un esito che non è scontato", ha dichiarato l'ex difensore che ha poi proseguito su Sarri: "Le caratteristiche dei giocatori sono diverse rispetto al Napoli di Sarri.

Ma sono convinto che Maurizio dopo l’esperienza in Premier, al, sia maturato e sappia gestire meglio tutti i campioni che ha".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, per il dopo-Sarri nuovi rumors su Guardiola

Juventus, Cannavaro sulla difesa e il rientro di Chiellini

Decisivo, per l'ex difensore, sarà lo scontro diretto dell'Allianz Stadium del prossimo 1 marzo: "Sono convinto che mai come in questa stagione il campionato possa decidersi nello scontro diretto del primo marzo". Un commento poi sulla difesa bianconera: "Rispetto al passato prende troppi gol. Capisco che per chi vince da anni in Italia sia più difficile restare concentrati al Bentegodi, rispetto al Bernabeu. Ma bisogna cambiare questi numeri. Per il campionato, ma soprattutto per la Champions: se subisci tanto in fondo non ci arrivi. Ma sono convinto che con il rientro di Chiellini ritroveranno gli equilibri migliori".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, le cifre del sogno Messi

Calciomercato Napoli, dall'Inter alla Premier: asta per Mertens