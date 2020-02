Maltempo, forti raffiche di vento: allerta meteo nelle Marche

MALTEMPO VENTO MARCHE / L'allarme per le scarse precipitazioni di questo inverno molto secco si aggrava a causa del forte vento che torna a colpire la costa adriatica dell'Italia.

Nelle Marche in particolare dalla serata di ieri è tornato un forte vento che ha spinto la Protezione Civile regionale a diramare una nuova allerta perin vigore nella giornata di oggi, in cui sono previsti venti di burrasca forte fino a tempeste in alcune zone. L'intensità degli eventi sarà in progressiva diminuzione dal pomeriggio secondo le previsioni, ma intanto fin dalla notte i Vigili del Fuoco sono al lavoro in tutto il territorio a causa dei danni provocati dal forte vento.