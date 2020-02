Calciomercato Napoli, dall'Inter alla Premier: asta per Mertens

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Nella lista dei grandi nomi in scadenza di contratto a fine stagione, Dries Mertens è con ogni probabilità uno dei calciatori in assoluto più corteggiati.

Il Napoli non ha ancora perso le speranze di convincerlo a rinnovare l'accordo in vigore fino al prossimo 30 giugno, ma dall'Italia e dall'estero il pressing è in un aumento costante con un'asta che si sta scatenando a livello internazionale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In Inghilterra anche oggi il 'Daily Mirror' parla di Chelsea, ManchesterUnited e Arsenal estremamente interessate all'ingaggio dell'attaccante belga, sullo sfondo anche il Monaco, mentre in Italia sono soprattutto Roma e Inter a fiutare l'affare. In particolare, secondo il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira in questo momento sarebbe stata proprio la dirigenza interista a formulare la migliore proposta contrattuale a Mertens, portandosi quindi in una posizione di vantaggio. Contatti continui.

