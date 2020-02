CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN ARSENAL / Frenato dagli infortuni, Henrikh Mkhitaryan non è finora ruscito ad esprime tutte le sue qualità nell'esperienza alla Roma. Il fantasista armeno è rientrato dal 1' dopo un lungo stop nel match con il Bologna, ma il suo gol non è servito alla squadra di Fonseca per evitare un'inattesa sconfitta casalinga nell'ultima sfida di campionato. Per le ultime notizie sul calciomercato italiano ed estero Clicca Qui!

Calciomercato, Mkhitaryan si allontana dalla Roma: la richiesta dell'Arsenal

La dirigenza romanista s'interroga sul destino nella capitale del giocatore, arrivato in prestito secco per 3 milioni di euro dall'Arsenal.

Stando al 'Sun' è probabile però che Mkhitaryan torni a fine stagione a Londra, visto che al momento manca l'accordo per una sua permanenza nella Capitale. La Roma offrirebbe infatti solo 10 milioni di euro per l'intero cartellino del numero 77 (in scadenza nel 2021 con gli inglesi), mentre l'Arsenal avrebbe fissato a circail prezzo del 31enne nativo di Yerevan.

Mkhitaryan - la cui parentesi in Italia è definita un flop dal 'Sun' - ha totalizzato solo 6 presenze da titolare in campionato, andando a segno in 4 occasioni al momento con la casacca della Roma. Le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro, con l'Arsenal che in caso di ritorno a Londra non avrebbe intenzione di confermarlo in rosa perché non rientrerebbe nei programmi del tecnico Arteta. Se non cambieranno le cose, Mkhitaryan potrebbe quindi indossare una maglia diversa da quella di Roma e Arsenal nella prossima stagione.

