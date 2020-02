Calciomercato Inter e Juventus, le cifre del sogno Messi

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MESSI / Sembrava impossibile fino a poche settimane fa, eppure ora qualcosa è cambiato ed il nome di Lionel Messi si può accostare al calciomercato. Anche se in maniera sicuramente non semplice, perché un addio del fenomeno argentino al Barcellona resta un'ipotesi complicatissima, ma sì, qualcosa sembra essere cambiato. Soprattutto per quell'ormai celebre clausola rescissoria che tanto sta facendo discutere, accendendo anche le fantasie di tifosi e addetti ai lavori. Come l'ex Ds blaugrana Ariedo Braida, che 'iscritto' anche Inter e Juventus all'eventuale corsa alla 'Pulce'. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Braida fa sognare: "Messi e Ronaldo insieme!"

Il quotidiano 'Tuttosport' in edicola oggi fa quindi il punto raccontando le possibili cifre dell'operazione. Che sarebbero tutt'altro che abbordabili, ma comunque 'da saldo' rispetto ai 700 milioni della clausola originale.

Perché secondo quanto scrive il quotidiano torinese lache permetterebbe a Messi di liberarsi a zero dal Barcellona dando semplicemente un preavviso di 30 giorni non sarebbe valida per un trasferimento in uno dei cinque principali campionati europei. Per questo bisognerà fare affidamento soprattutto sulla volontà di Messi di cambiare squadra, puntando a strappare un buon prezzo che sarebbe comunque in linea o superiore aiche sono serviti alla Juventus per acquistare Cristiano. A questi andranno aggiunti i tanti milioni relativi all'ingaggio. Il calcolo sullo stipendio è reso complicato dai diritti d'immagine legati al Barcellona, ma per 'Tuttosport' si può ipotizzare un costoper il solo stipendio. L'impatto a bilancio sarebbe quindi in totale di circa. Un impatto enorme anche per due club importanti come Juventus e Inter, ma che porterebbe anche notevoli effetti benefici da valutare attentamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sogno Messi: Abidal esce allo scoperto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, in Inghilterra ci credono: Messi e Ronaldo insieme!