CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Tra i tasselli da cui dovrà ripartire il nuovo Milan versione 2020/2021, per età, caratteristiche e qualità Gigio Donnarumma dovrebbe essere la prima certezza. Lo stato delle cose dice però il contrario, ovvero che il futuro del giovane portiere rossonero è forse il più incerto tra i big in rosa. La possibilità di arrivare ad un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 appare remota e come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it anche la decisione di cedere solo in prestito Reina fa capire come in casa Milan ci si stia preparando all'addio di Donnarumma. La prossima sarà l'ultima sessione buona per monetizzare bene la sua partenza, ad un anno dalla fine del contratto.

Ma quale sarà la destinazione? Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, shock Milan: addio Donnarumma! | I dettagli

La Juventus resta una serissima candidata, forte di rapporti consolidati con l'agente Mino Raiola grazie al quale sono stati già avviati i contatti preliminari necessari per avviare le manovre di avvicinamento. Secondo il 'Corriere dello Sport' però la società bianconera rischia di vedersi superare nella corsa a Donnarumma, in particolare dal RealMadrid che di recente avrebbe di nuovo messo la testa avanti portandosi in pole nella lista delle pretendenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: da Reina l’indizio per Donnarumma