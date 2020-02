CALCIOMERCATO MILAN PIOLI ALLEGRI / Il Milan non può più stare senza Champions League, necessaria per dare il via ad un nuovo corso sportivo ed economico, e da questo assunto partono le riflessioni in corso sulla squadra e soprattutto sull'allenatore. A fine stagione la proprietà farà il punto con l'attuale tecnico Stefano Pioli, chiamato per risollevare l'annata quando i tempi sembravano ancora permetterlo: un incontro che la proprietà ha definito "normale", ma è inevitabile sottolineare come il futuro del tecnico sia fortemente in bilico.

Non di certo per il risultato del derby (o meglio, non solo per quello), ma soprattutto per il rendimento altalenante che ha portato i rossoneri in semifinale di Coppa Italia, allontanandosi però dal quarto posto che all'inizio dell'era Pioli era distante solo 4 punti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La Coppa Italia può valere l'Europa, ma secondo 'La Gazzetta dello Sport' un trofeo e la qualificazione all'Europa League potrebbero non essere sufficienti per meritare la conferma. La Champions è e rimane l'obiettivo assoluto del club, che per raggiungerlo starebbe orientando la propria scelta verso un allenatore top, un grande nome che possa rappresentare una garanzia in termini di risultati e di raggiungimento del quarto posto. Dalla Germania sono circolate voci sul possibile doppio ruolo di Rangnick in qualità di allenatore e Ds, per la 'Rosea' però si punterebbe su un tecnico con esperienza in A ed il nome di Massimiliano Allegri continua a circolare.

