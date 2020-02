INTER BONOLIS SCUDETTO/ Intervistato ai microfoni di 'Radio 1', Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo e tifoso interista, ha parlato all'indomani della rocambolesca vittoria nel derby contro il Milan di Stefano Pioli: "Al termine del primo tempo in tribuna eravamo tutti attoniti.

Nella ripresa hanno cambiato atteggiamento ed i risultati si sono visti. L'Inter ha il dovere di puntare allo Scudetto, ora entreranno in gioco anche altri fattori come le coppe, che ad esempio la Lazio non ha, anche se ha una rosa meno profonda rispetto ai nerazzurri o alla Juventus. Sarà una corsa a tre fino alla fine". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!