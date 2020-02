LAZIO CORSA SCUDETTO LOTITO JUVE / Ha fatto discutere non poco il rigore non concesso al Parma per un possibile fallo di Acerbi su Cornelius. I gialloblu hanno fatto sentire la propria voce, anche attraverso le parole di D'Aversa nel post gara.

Il tecnico dei Ducali ha protestato anche per il gol di Caicedo.

In serata è arrivata la replica di di Claudio Lotito, intervenuto a margine della 'Conviviale Interclub': "Non ho mai espresso giudizi sugli arbitraggi perché è fuori luogo e non lo ritengo utile, soprattutto dopo la partita - riporta 'gazzetta.it' - Penso che la Lazio abbia meritato e tutte le interpretazioni fatte a posteriori siano prive di fondamento".

Lazio, Lotito: "Contro l'Inter in campo con la giusta ferocia"

La Lazio di Simone Inzaghi ha così approfittato del passo falso della Juventus, ko a Verona per mano dell'Hellas, per accorciare in classica. I punti di distacco dalla vetta, dove troviamo anche l'Inter di Antonio Conte, è di un solo punto. Il sogno scudetto per i biancocelesti non è mai stato così realizzabile: "Ci può stare che in una partita non si raggiungano obiettivi, capita a tutte le squadre. La Juve è una squadra di altissimo livello - prosegue Lotito - Il campionato sarà aperto fino alla fine. Mi auguro che domenica contro l'Inter la Lazio scenda in campo con quella determinazione e ferocia agonistica che finora l’ha contraddistinta e le ha permesso di portare a casa i risultati".

