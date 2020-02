Inter, Vecino l'uomo delle grandi occasioni | Cambia il suo futuro

INTER VECINO MILAN DERBY/ Matìas Vecino, centrocampista uruguaiano dell'Inter di Antonio Conte, nella serata di ieri di San Siro, palcoscenico del derby di Milano contro i cugini rossoneri del Milan, è stato uno dei protagonisti con il gol che è valso il momentaneo pareggio. L'ex giocatore della Fiorentina, arrivato nell'estate di calciomercato del 2017, è tornato ad avere un ruolo da protagonista nelle rotazioni del tecnico leccese, eppure giusto qualche settimana fa il suo addio sembrava cosa quasi fatta.

Calciomercato Inter, tutto sul futuro di Vecino

Ancora una volta nel derby di ieri sera, Vecino si è dimostrato giocatore decisivo nelle grandi occasioni, basti ripensare alle reti contro Lazio e Tottenham, o alla zampata nella stracittadina della scorsa stagione. Un gol ed una prestazione che potrebbe cambiare il suo futuro sia nell'immediato, con un ruolo da titolare ritrovato, che in vista della prossima estate. Classe 1991, Vecino ha un contratto con la Beneamata fino al 2022, un margine abbastanza rassicurante per un'eventuale permanenza in nerazzurro anche nella stagione 2020/2021. Dall'altro lato della medaglia, Marotta e soci potrebbero puntare proprio su quest'elemento per alzare il prezzo dell'uruguaiano, in caso di una possibile cessione.