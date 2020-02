CALCIOMERCATO JUVENTUS SABATINI ORSOLINI / Ricardo Orsolini è tra i protagonisti principali dell'ottima stagione del Bologna di Sinisa Mihajlovic. L'attaccante classe 1997, acquistato dalla Juventus questa estate, ha già realizzato otto gol e cinque assist.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Un bottino niente male per un esterno offensivo di soli 23 anni.

La crescita del calciatore non è ovviamente passata inosservata e diversi rumors di calciomercato lo hanno accostato nuovamente al club bianconero.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Juventus, Neuer allo scoperto: c'è la svolta

Sabatini ha le idee chiare, Juve avvisata su Orsolini

Strapparlo adesso al Bologna però non sarà per nulla facile. Le parole di questa sera di Sabatini sono chiare e non lasciano davvero dubbi: "Io do una valutazione di Orsolini non inferiore ai 70 milioni - ammette il dirigente ai microfoni di 'E'tv' - Ribadisco che non andrà via. Viene seguito dalla Nazionale come tanti altri e credo che a Coverciano ultimamente arrivino buone notizie. Auspico che possa andare all'Europeo, ma Mancini non ha bisogno dei miei consigli".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, de Ligt alla Juventus | Ten Hag si toglie un sassolino

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | "CR7 stufo", clamoroso ritorno!