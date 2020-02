Calciomercato, de Ligt alla Juventus | Ten Hag si toglie un sassolino

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT DE JONG TEN HAG/ Intervenuto ai microfoni di 'Ziggo Sport', Erik Ten Hag, tecnico dell'Ajax semifinalista nella scorsa stagione di Champions League, ha parlato delle partenze nell'ultima estate di calciomercato di Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt: "Avrei voluto che restassero almeno per una o due stagioni, sarebbe stata una cosa migliore per noi e per il calcio olandese".

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | "CR7 stufo", clamoroso ritorno!

Ten Hag ha poi aggiunto: "Con loro potevamo andare avanti anche in Champions League, sono dei giocatori di grande qualità". Il tecnico dell'Ajax pare essersi tolto un sassolino dalla scarpa nei confronti dei giocatori o della sua società, a maggior ragione dopo l'eliminazione nella fase a gironi di Champions League.