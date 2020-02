Calciomercato Inter, futuro Sanchez: la decisione del Manchester United

CALCIOMERCATO INTER ALEXIS SANCHEZ / Alexis Sanchez è stato ieri sera tra i protagonisti dell'Inter. L'attaccante cileno, tornato a gennaio dopo un lungo infortunio, ha giocato un'ottima partita, fornendo anche l'assist per il gol di Vecino. La stagione dell'ex Udinese però è fin qui deludente: i numeri parlano chiaro, un gol, tre assist e un'espulsione. Il sudamericano, fermatosi ad ottobre per un guaio al tendine, è dunque chiamato a dare il meglio in questi prossimi mesi per guadagnarsi la conferma.

Convincere il Manchester United, proprietario del cartellino del calciatore, non dovrebbe essere difficile.

I nerazzurri dovrebbero però farsi carico di tutto il suo pesante stipendio(circa 15 milioni netti) - attualmente il club milanese ne paga 3/4 - davvero troppi per le casse dell'Inter.

Il Manchester United non vuole più Sanchez

Dall'Inghilterra fanno sapere che i Red Devils sono alla ricerca di nuovi acquirenti per Sanchez: a riportarlo è il 'Manchester Evening News'. Il Manchester ha scaricato il cileno la scorsa estate e la prossima lo venderà certamente. La decisione di darlo solo in prestito secco all'Inter nasce dal desiderio di far nascere un'asta, alla quale potrebbe partecipare anche il club milanese, se il cileno decidesse di abbassarsi lo stipendio.

I nerazzurri nel frattempo stanno guardando anche ad altri profili. Marotta potrebbe decidere di puntare nuovamente su un parametro zero: in cima alla lista dei desideri c'è Mertens. Il belga è in scadenza di contratto e con il Napoli non è stato ancora trovato un accordo e l'Inter è pronta ad approfittarne.

