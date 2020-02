UFFICIALE, la nuova vita di Totti | nascono CT10 e IT Scouting

UFFICIALE TOTTI ROMA CT10 IT SCOUTING/ Attraverso un tweet apparso sul suo profilo ufficiale, Francesco Totti, ex capitano ed ex dirigente della Roma, ha annunciato la nascita di due società legate al mondo del calcio.

Le parole di Francesco Totti: "Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting".