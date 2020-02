Germania, furia Muller contro Low: "Più ci penso, più mi arrabbio!"

MULLER GERMANIA LOW / Thomas Muller non ci sta: l'attaccante del Bayern Monaco, escluso dai piani della Germania insieme a Boateng e Hummels, ha risposto alle dichiarazioni del ct Joachim Low che ha definito "poco probabile" il suo ritorno in Nazionale "se tutti sono a disposizione". "Un commissario tecnico deve prendere decisioni sportive", ha detto Muller, secondo il 'Mail', "ma più ci penso, più sono arrabbiato per il modo in cui questo è avvenuto".

Il tedesco, in ogni caso, prova a guardare avanti: Non capisco, ma non mi interessa: ora penso al Bayern e a vincere trofei qui".

