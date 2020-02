JUVENTUS DOUGLAS COSTA INFORTUNIO / Terza infortunio stagionale, altri 15 giorni (almeno) passati a guardare: per Douglas Costa la stagione 2019/2020 è sicuramente sfortunata. Contro il Verona il brasiliano ha subito una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra che lo costringerà a saltare l'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Lione e lo mette in dubbio per la sfida scudetto contro l'Inter di domenica 1 marzo. L'attaccante ex Bayern Monaco ha voluto lanciare però un messaggio su 'Instagram' mostrandosi fiducioso sul suo recupero: "Ciao Ragazzi! So che tutti voi credete e contate su di me! Voglio solo farvi sapere che tornerò con la stessa ambizione di sempre.

Fino alla fine".

L'assenza di Douglas Costa spingerà Sarri a rivedere il piano tattico attuato nelle ultime uscite: il 4-3-3 con il brasiliano esterno potrebbe essere nuovamente accantonato. A sostituirlo potrebbe essere il tridente pesante con Dybala, Higuain e Ronaldo oppure il modulo con il trequartista e le due punte. Il tutto proprio quando la sconfitta di Verona ha riacceso il dibattito sulla panchina dell'allenatore toscano tra chi caldeggia un suo esonero e chi spinge per rinnovargli la fiducia.

