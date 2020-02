JUVENTUS FIORENTINA ANTOGNONI / Dietrofront a metà per Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina: si parla della partita contro la Juventus e per le polemiche per i presunti errori arbitrali subiti dai viola. Il dirigente, intervenuto all'inaugurazione di una scuola calcio a Scandicci, è tornato su quanto accaduto soffermandosi soprattutto sull'ammenda ricevuta dal giudice sportivo: "I toni erano un po' accesi in quel momento ma sono cose che passano in secondo piano. Si cerca di parlare con gli arbitri, forse in maniera troppo irruenta ma l'intenzione è difendere la squadra. Io resto della mia opinione e l'arbitro della sua: accede così quasi sempre, ma il confronto è importante. Va migliorato il rapporto con i direttivi di gara.

Ho usato un termine troppo aggressivo ma la multa mi sembra esagerata: solitamente sono 5/10mila euro, mi sembra un po' elevata".

Antognoni ha ricevuto una multa da 25mila euro per aver - come recita il disposisito del giudice sportivo - "al termine della gara, negli spogliatoi, urlato all'arbitro, un epiteto gravemente offensivo, che non poteva essere percepito nell'esatto contenuto dal medesimo solo perché stava rientrando nello spogliatoio di competenza; alla richiesta di un Assistente di moderare i toni rivolgeva a quest'ultimo un'espressione irriguardosa"

