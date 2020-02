Calciomercato Juventus, per il dopo-Sarri nuovi rumors su Guardiola

CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA / La Juventus di Sarri vive il suo momento più complesso in questa stagione: i bianconeri hanno raccolto due sconfitte consecutive nelle ultime uscite esterne e, dopo aver già perso la Supercoppa contro la Lazio, ora si trovano in una bagarre scudetto inedita per l'ultimo ventennio di Serie A. Appena un punto separa i biancocelesti dalla coppia formata da Inter e juventini: il rischio è interrompere un'egemonia lunga otto anni e le critiche nei confronti del tecnico arrivato la scorsa estate sono già feroci.

Il suo futuro sulla panchina dei torinesi dipenderà, ovviamente, dal numero di titoli raccolti, ma già circolano i nomi dei possibili sostituti dell'ex partenopeo. Oltre a un Allegri bis, auspicato sui social da molti nostalgici, è Pep Guardiola il sogno del club degli Agnelli.

Gli insistenti rumors della scorsa estate nascevano da un dato di fatto: il catalano alla dirigenza della Juventus piace tantissimo, anche se le condizioni per portarlo sotto la Mole non c'erano ancora.

Calciomercato Juventus, Guardiola può lasciare il City

Non è un caso, infatti, che per la panchina sia stato scelto proprio Maurizio Sarri, tecnico la cui filosofia si avvicina molto a quella dell'ex Barcellona e che proprio da lui è stato elogiato a più riprese. Il mister di Figline, a prescindere dai risultati di questa stagione, è perfetto per preparare il terreno a un eventuale arrivo di Guardiola, che non ha mai negato la voglia di allenare in Italia prima o poi.

Per ora, lo spagnolo non ha voluto rinnovare l'accordo che lo lega al Manchester City fino all'estate 2021. "L'arrivo di grandi giocatori in questo club non dipende da me: sceglierebbero il City a prescindere", ha risposto Pep a chi si preoccupava sulle future strategie di calciomercato dei Citizens, condizionate dal suo contratto in scadenza. I 22 punti che lo separano dal Liverpool in campionato, un abisso, lo obbligano a puntare tutte le fiches su un trionfo in Champions che, se non dovesse arrivare, potrebbe anche spingerlo a cambiare aria con un anno d'anticipo. E, a quel punto, i tempi sarebbero maturi per una telefonata da Torino...

