LAZIO IMMOBILE / La Lazio sogna sempre più in grande. Grazie al pesante successo di Parma la squadra di Simone Inzaghi si è infatti portata a -1 da Inter e Juventus e domenica sera all'Olimpico arriveranno proprio i nerazzurri. Anche Immobile non si nasconde più e su Instagram ha caricato così i propri tifosi, senza però pronunciare la parola scudetto: "Avanti Lazio, grazie ai nostri tifosi per l'aiuto.

Insieme si può". Inter e Juve sono avvertite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Parma-Lazio, lo sfogo di D'Aversa: "Vuol dire non essere corretti"

Parma-Lazio, Inzaghi risponde a D'Aversa: "C'era un rigore nettissimo per noi!"