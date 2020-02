Inter-Milan, la frecciata di Ibrahimovic: "Niente scudetto..."

IBRAHIMOVIC FRECCIATA INTER /Zlatan Ibrahimovic ha vissuto una serata agrodolce ieri, come tutto il Milan. Lo svedese è stato protagonista di una grandissima prestazione, dando la sensazione di gestire totalmente il rendimento dei rossoneri: quando lui è in palla, la squadra gira. Un gol, un assist e un palo il bilancio della sua serata, per un match che sente sempre particolarmente visti i trascorsi con club e tifoseria nerazzurra.

Dopo la sfida, alle varie emittenti presenti in zona mista, l'attaccante ha voluto lanciare una frecciata alla sua ex squadra. "Se l'Inter è da scudetto? No!", ha tuonato Ibra, con volto e tono serissimo.

