Napoli-Lecce, Casarin attacca Giua: "Irretito? Ci sono altri lavori!"

NAPOLI LECCE RIGORE / "Ho visto io: hai fatto un carpiato". La frase di Antonio Giua nei confronti di Arkadiusz Milik fa ancora discutere parecchio, visto l'evidente penalty negato al Napoli durante la sfida col Lecce. Lo storico ex arbitro Paolo Casarin, intervenuto ai microfoni de 'La Domenica Sportiva', ha analizzato così l'accaduto: "Era a 16 metri, non poteva vedere quel contatto. Umilmente doveva andare allo schermo ad analizzare qualcosa che non aveva visto, visto che era stato chiamato: era calcio di rigore".

Sull'atteggiamento dell'attaccante azzurro, Casarin ha aggiunto: "Milik accentua, è vero, ma prima della caduta c'era un fallo da rigore. Si era irretito? Se un arbitro ha il carattere di irretirsi, ci sono tanti altri lavori".

