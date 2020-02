CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY PSG / Il rientro dopo due mesi di stop non è stato dei migliori: Kalidou Koulibaly contro il Lecce ha fornito una prestazione ben al di sotto dei suoi standard, confermato di vivere una stagione molto particolare. Il difensore senegalese ha avuto un rendimento inferiore a quello abituale ed è tra i principali indiziati a lasciare il Napoli nella rivoluzione che caratterizzerà l'estate azzurra.

Corteggiato all'exnon mancano di certo: la Premier League è pronta a fare offerte importanti per lui, dalla corte delche va avanti da tempo ormai a quella di

LEGGI ANCHE >>> Napoli, dall'Inghilterra: che bagarre per Koulibaly

Ma non solo Inghilterra per Koulibaly: il suo nome piace anche al Paris Saint-Germain che nella prossima stagione molto probabilmente lascerà andare via a zero Thiago Silva e necessita di un rinforzo di livello in difesa. Anzi, secondo quanto si legge su 'le10sport.com', proprio il club transalpino sarebbe in pole per l'acquisto del 28enne legato al Napoli da un contratto fino al 2023 con clausola valida per l'estero di 150 milioni di euro.