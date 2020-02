CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO REAL MADRID / Clamorosa indiscrezione di calciomercato proveniente dalla Spagna. Secondo quanto riportato da 'Don Balon', Cristiano Ronaldo sarebbe esploso dopo la pesante sconfitta di Verona ed è addirittura stufo dei propri compagni. Nonostante il suo rendimento e le dieci partite consecutive in gol, infatti, la Juventus continua a soffrire soprattutto in trasferta, dove ha raccolto ben tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato.

Una situazione che avrebbe scatenato la rabbia dell'attaccante portoghese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri sotto esame: Champions decisiva | Gli scenari

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: il Real Madrid pensa al clamoroso ritorno di Ronaldo

Come riferito dal portale spagnolo, CR7 non sarebbe felice a Torino e il Real Madrid starebbe pensando ad un clamoroso ritorno del cinque volte Pallone d'Oro. Florentino Perez non sarebbe affatto contrario a riportare il portoghese in 'Blancos' e resta alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi in casa Juve: se i bianconeri dovessero fallire l'assalto allo scudetto e all'ambitissima Champions League, un addio del 35enne non sarà affatto da escludere. Si profilano mesi piuttosto 'caldi' anche sul fronte Cristiano Ronaldo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, infortunio Douglas Costa: UFFICIALE, diagnosi e tempi di recupero

Calciomercato Juventus, ritorno Pogba più vicino | Le ultime dalla Spagna